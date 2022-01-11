Суд арестовал на 10 суток одного из 11 задержанных членов "Другой России Э. В. Лимонова"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы назначил 10 суток административного ареста одному из задержанных членов незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова", признав его виновным в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Замоскворецкий районный суд признал Тимофея Филина виновным в совершении административного правонарушения по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции") и назначил ему 10 суток административного ареста", - сказала собеседница агентства.

Протоколы в отношении еще 10 задержанных будут рассмотрены в ближайшее время в Замоскворецком суде, а также в Мещанском суде Москвы.

Ранее в пресс-службе "Другой России Э. В. Лимонова" ТАСС уточнили, что в ночь на вторник 11 членов партии были доставлены в наручниках в отдел полиции из столичного офиса этой структуры, откуда полицейские также забрали оргтехнику, аппаратуру и символику партии. Там отметили, что точная причина задержаний неизвестна, но, вероятно, она связана с акцией в московском метрополитене, посвященной событиями в Казахстане.

Ранее в понедельник суд арестовал троих активистов партии "Другая России Э. В. Лимонова" за акцию в московском метро. 8 января Анастасия Питонова, Павел Хороших и Даниил Верменич прикрепили к поезду метро на станции "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии баннер "На Северный Казахстан". Они были задержаны, на них был составлен протокол по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Замоскворецкий суд столицы признал их виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение полицейскому) и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста каждому.