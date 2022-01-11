СК возбудил дело о превышении полномочий при возведении спортплощадки под Орлом

ТАСС, 11 января. Следователи возбудили уголовное дело в отношении специалиста учреждения "Орловский областной государственный заказчик" о превышении полномочий при строительстве под Орлом по нацпроекту многофункциональной спортивной площадки, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В 2021 году суд заключил под стражу специалиста "Орелгосзаказчик" по делу о превышении должностных полномочий при строительстве футбольного поля в Орловском районе, а также поместил под домашний арест руководителя учреждения, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса по нацпроекту в Орловской области.

"Следственными органами СК России по Орловской области на основании результатов оперативно-разыскной деятельности УМВД России по Орловской области и материалов, представленных прокуратурой области в порядке ст. 37 УПК РФ, в отношении главного специалиста отдела строительного контроля казенного учреждения "Орелгосзаказчик" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле 2020 года в ходе реализации программы по нацпроекту "Демография" администрация Кромского района заключила контракт с индивидуальным предпринимателем на строительство многофункциональной универсальной спортивной площадки. Строительный контроль на объекте обеспечивал "Орелгосзаказчик". Главный специалист отдела строительного контроля учреждения, несмотря на нарушения при возведении площадки, подписал акты о технической приемке работ без фактической проверки. На основании составленных им документов подрядчик незаконно получил более 7 млн рублей.