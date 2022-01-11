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В Петербурге таможенники изъяли 55,6 тыс. поддельных наборов Lego

Их пытались ввезти из Китая. В связи с инцидентом возбуждено три дела об административных правонарушениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники Балтийской таможни в порту Санкт-Петербурга изъяли при попытке ввоза в Россию из Китая 55,6 тыс. поддельных наборов конструктора Lego. По данному факту возбуждено три дела об административных правонарушениях, сообщили во вторник в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"На Балтийский ЦЭД были поданы декларации на партию товаров из Китая "игрушки-конструкторы для детей" в количестве 55,6 тыс. единиц, представляющих собой конструкторы в капсуле, в состав которых входят минифигурки человечков, сходных до степени смешения с объемными товарными знаками, принадлежащими компании "Лего Джурис", являющейся одним из ведущих мировых производителей серии игровых конструкторов", - рассказали в пресс-службе.

Всего за 2021 год Балтийской таможней, являющейся крупнейшей морской пограничной таможней России, было выявлено более 4 млн единиц различных товаров, обладающих признаками контрафактных, сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила более 363,5 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе, чаще всего выявлялись подделки одежды и обуви известных брендов, также изымались контрафактные запчасти и аксессуары для автомобилей.

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