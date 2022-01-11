Граната из военного музея школы в Москве не представляет опасности

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Граната в музее Великой Отечественной войны в школе на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы, из-за которой эвакуировали учеников, опасности не представляет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Проверка в настоящее время завершена. Граната, из-за которой проводилась эвакуация учеников, опасности не представляет, как и все предметы экспозиции музея", - сказал собеседник агентства.

Ранее свыше 170 учеников эвакуировали из школы на Севастопольском проспекте из-за похожего на гранату предмета, обнаруженного в музее учебного заведения. Проверку на месте проводили саперы.