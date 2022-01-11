Проверка выявляла нарушения безопасности в доме престарелых в Подмосковье еще до пожара

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Последняя проверка пожарной безопасности в доме престарелых в Подмосковье, где произошел пожар, проводилась в октябре 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В 2021 году в доме престарелых проводилась плановая проверка требований пожарной безопасности, которая выявила пять нарушений. Юридическое лицо было оштрафовано на 6 тыс. рублей. Внеплановая проверка была проведена в октябре, четыре нарушения так и не были устранены", - сказал собеседник агентства.

После последней проверки было заведено административное дело и вновь выписан штраф. Новая проверка была запланирована на осень 2022 года.

По информации источника агентства, здание под дом престарелых у частного лица снимало ООО "Александровские поля".

По данным МЧС, сообщение о загорании кровли на площади 450 кв. м в доме престарелых по адресу: Пушкино, мкр. Звягино, улица Школьная, дом 41б, поступило в 16:37. В здании находились 48 человек, включая 12 лежачих пациентов и 13 человек персонала. Все выведены в безопасное место. Сейчас открытое горение ликвидировано. По предварительной информации источника в экстренных службах, пострадавших в результате происшествия нет.