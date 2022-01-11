Суд арестовал одиннадцатого фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 11 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Тюмени арестовал Оруджа Мамедова, одиннадцатого обвиняемого в деле об отравлении метиловым спиртом, в результате чего умерли девять жителей города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Всего на данный момент обвиняемых 11, все они задержаны, им определена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Оруджу Мамедову суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 марта 2022 года", - сказал судья. По данным суда, Мамедов, 1990 года рождения, был индивидуальным предпринимателем. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека").

Во вторник была избрана мера пресечения еще четырем фигурантам - все они заключены под стражу по 6 марта 2022 года включительно: Алексей Камышев по п. "а", "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ, Адилхан Каримов - по ч. 3. ст. 238 УК РФ, Сеймур Мехтиев - по ч. 3. ст. 238 УК РФ и Ровшан Дашдамиров - по ч. 3. ст. 238 УК РФ. 10 января судом в отношении еще четырех фигурантов дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до марта 2022 года (Елена Мироевская, Фарид Эйвазов, Ибрагим Годжиев и Малик Мамедов). Кроме того, суд избрал меру пресечения еще двум соучастникам преступления: Эмин Гаджиев, Ислам Алиев будут содержаться под стражей по 5 марта 2022 года.

По данным пресс-службы следственного управления СК России по Тюменской области, с 3 января в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской в Тюмени несколько лиц сбыли гражданам нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой "Родники Сибири", которая представляла опасность для жизни и здоровья потребителей. Из-за распития указанной жидкости погибли девять человек.