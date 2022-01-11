В Вологде спасли восемь человек при тушении пожара в жилом доме

ВОЛОГДА, 11 января. /ТАСС/. Пожарные спасли восемь человек, включая ребенка, в ходе тушения пожара, который произошел во вторник в многоквартирном доме в Вологде, еще 20 человек эвакуированы. Погиб мужчина, его личность устанавливается, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Вологодской области.

"В 12:07 мск поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже в доме №32 на Пошехонском шоссе в Вологде. Спасены восемь человек, среди них один ребенок", - привела пресс-служба видеокомментарий начальника первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС Вадима Тропина.

Старший инструктор-пожарный Дмитрий Кирильчук рассказал подробности спасения мальчика. "Прибежала девушка, начала в панике кричать, что у нее остался маленький сын и собака, пыталась пробежать наверх. Я ее не пустил, там было плотное задымление, сказал, что сам сбегаю. Она дала ключ. Мы вдвоем с прапорщиком Капустиным пошли искать мальчика на пятом этаже. С помощью тепловизора искали двери, кричали, но в ответ тишина. Руками начали простукивать комнаты. Услышали лай собаки, благодаря ему быстро нашли комнату, ползком доползли, открыли дверь. Там было плотное задымление, слышен детский голос - ребенок сильно кашлял, кричал о помощи. Надели ему спасательное устройство на голову, я взял его на руки, а прапорщик Капустин взял собаку. Мальчика вынесли и передали в руки бригаде скорой помощи", - рассказал Кирильчук.

По информации ГУ МЧС, на момент прибытия первых пожарных наблюдалось открытое горение в квартире на четвертом этаже. В 12:27 оно было локализовано на площади в 30 кв. м, в 13:10 пожар удалось ликвидировать. В результате возгорания погиб мужчина. Причины пожара устанавливаются. В ликвидации пожара были задействованы 51 человек, 14 единиц техники.