При пожаре в деревянном бараке в Хабаровске пострадали три человека

ХАБАРОВСК, 12 января. /ТАСС/. Пожар произошел в деревянном бараке в Хабаровске. Пострадали три человека, двое госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Звонок о возгорании в деревянном двухэтажном доме барачного типа по улице Кирова, 16 поступил на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска после трех ночи.

"Пожарные расчеты незамедлительно выдвинулись на место происшествия по повышенному номеру. По прибытии к месту вызова огнеборцами установлено, что горят домашние вещи в квартире на первом этаже. <...> Звено газодымозащитной службы выдвинулось на разведку и проверку квартир на наличие там людей, нуждающихся в помощи и эвакуации. Двенадцать человек были эвакуированы огнеборцами, из них трое детей", - говорится в распространенном сообщении.

В результате пожара три человека отравились продуктами горения, двое из них - мужчина 1983 года рождения и женщина 1961 года рождения - были госпитализированы на скорой в медицинское учреждение.

Огонь локализовали на площади 30 кв. метров, к пяти утра - ликвидировали открытое горение, спустя три часа полностью ликвидировали пожар. Всего для его тушения были задействованы 39 человек и девять единиц техники.

По факту пожара сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проведут проверку. Проверку начала и прокуратура Хабаровского края. Прокуроры оценят деятельность должностных лиц управляющей организации и органа местного самоуправления, сообщила региональная прокуратура.