ABC: пассажир рейса American Airlines ворвался в кабину пилотов при посадке на борт

ТАСС, 12 января. Пассажир рейса авиакомпании American Airlines из города Сан-Педро-Сула в Гондурасе в город Майами во время посадки на борт ворвался в кабину пилотов и повредил систему управления полетом. Об этом во вторник сообщил корреспондент телекомпании ABC Сэм Суини.

Согласно его сведениям, пассажир забежал в самолет по рукаву, ворвался в открытую кабину пилотов и повредил систему управления полетом. Один из пилотов предпринял попытку остановить пассажира, после чего последний попытался выпрыгнуть в открытое окно.

Сообщается, что авиакомпания отправит другой самолет взамен поврежденного. Его вылет запланирован на 21:30 по местному времени (06:30 мск).