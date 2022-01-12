При пожаре в частном доме в Приморье погибли два человека

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Пожар произошел в частном жилом доме в Приморье. Погибли два человека, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"12 января в 03:55 (20:55 мск 11 января) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в селе Углекаменск в Партизанском городском округе", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе тушения пожара спасатели обнаружили под завалами тела погибшего мужчины 1964 года рождения и женщины 1966 года рождения.

Когда на место прибыли первые подразделения, дом был полностью охвачен огнем, частично обрушилась кровля, горела кровля отдельно стоящей летней кухни. Огнем повреждены крыша, пол, стены, оконные проемы и потолочные перекрытия частного дома на общей площади 80 кв. метров. Причины пожара и ущерб устанавливаются. Всего в тушении были задействованы 23 человека и пять единиц пожарной техники.