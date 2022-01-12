На Тайване обнаружили обломки истребителя F-16V

ГОНКОНГ/СЯНГАН/, 12 января. /ТАСС/. Спасательные отряды на Тайване в среду обнаружили часть обломков истребителя F-16V, разбившегося накануне у западного побережья острова. Об этом сообщило тайваньское центральное информационное агентство.

Судьба 28-летнего пилота остается неизвестной. Он не посылал сигнала тревоги, и нет данных о том, удалось ли ему катапультироваться.

Одноместный истребитель F-16V пропал с экранов радаров во время тренировочного полета. Связь с ним была потеряна спустя 30 минут после вылета с авиабазы в уезде Цзяи. Очевидцы видели самолет падающим в море неподалеку от поселка Дунши у западного побережья острова. Там продолжается поисковая операция с участием вертолетов и катеров.

Командование военно-воздушных сил Тайваня распорядилось приостановить все полеты истребителей этого типа. Причина крушения пока не установлена. Погодные условия в момент аварии были нормальными. Самолет в последний раз проходил проверку эксплуатационной безопасности в конце декабря.

F-16V (Viper) является улучшенной версией истребителя F-16 A/B с усовершенствованной авионикой, радарной системой и вооружениями. В настоящее время Тайвань на совместном с американской корпорацией Lockheed Martin предприятии в городе Тайчжун осуществляет модернизацию всего своего авиапарка этих устаревших машин, состоящих из 141 единицы. Стоимость этого проекта - около $4 млрд. Кроме того, Тайбэй заказал в США еще 66 новых таких самолетов, их поставка должна начаться с 2023 года.