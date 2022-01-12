Житель Курганской области получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях

ТАСС, 12 января. Суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно 45-летнего жителя Курганской области за призывы в социальных сетях к экстремизму. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - отметили в пресс-службе.

Курганский городской суд вынес обвинительный приговор 45-летнему жителю областного центра за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет"), а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия (ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

"Обвиняемый публиковал на своих страницах в социальных сетях экстремистские материалы. Текстовые файлы и фото содержали призывы к идеологии насилия в отношении представителей органов государственной власти. В размещаемых комментариях также присутствовали призывы к насильственным действиям в отношении представителей еврейской национальности, высказывания, направленные на возбуждение чувства ненависти и вражды по мотивам идеологической, национальной и расовой ненависти", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в квартире подсудимого оперативники также изъяли свыше 600 граммов марихуаны - запрещенные растения он выращивал в своем гараже, оборудовав помещение под теплицу. Кроме того, у фигуранта были обнаружены самодельные взрывные устройства, мелкокалиберная винтовка и около тысячи патронов. Приговор вступил в законную силу.