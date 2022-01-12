Под Псковом неизвестный застрелил трех собак

ПСКОВ, 12 января. /ТАСС/. Неизвестный застрелил трех собак в селе Чернево Гдовского района Псковской области, полиция возбудила уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба УМВД России по Псковской области.

"Следственным отделением ОМВД России по Гдовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). По версии следствия, в новогодние праздники в селе Чернево неизвестным лицом были застрелены три собаки", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, расследование находится на контроле у руководства регионального УМВД. "Сообщение поступило в полицию, на место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа, которая организовала работу по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления. В настоящее время расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Инцидент вызвал среди жителей региона общественный резонанс - в сети появилась петиция с требованием наказать виновных. Ситуацию также прокомментировал губернатор Михаил Ведерников, отметив, что у двух из погибших собак есть хозяева. По мнению главы региона, подобные преступления не должны оставаться безнаказанными.