Еще одно дело возбудили после пожара с тремя погибшими в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 12 января. /ТАСС/. Второе уголовное дело возбудили в Новосибирской области после пожара в жилом доме в поселке Стационно-Ояшкинский, где погибла женщина и двое детей. Проверка прокуратуры показала, что семье был выдан пожарный извещатель без модуля, оповещающего о возгорании, сообщили в ведомстве.

"Проверка показала, что потерпевшей в 2020 году в рамках региональной программы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения выдан автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ) без GSM-модуля (не был установлен). По этой причине извещатель не сработал и не известил проживающих лиц о возгорании в жилом доме", - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что муниципальные власти не проводили проверку установки и исправности извещателя в жилище. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц).

Тела 46-летней женщины и двух детей 4 и 5 лет были обнаружены во вторник при пожаре в поселке Станционно-Ояшинский на западе Новосибирской области. Как сообщали в Минтруда региона, по предварительной информации, погибшая женщина являлась бабушкой несовершеннолетним детям, которые находились у нее в гостях. Кроме этого, она имела на воспитании своих трех несовершеннолетних детей, которые на момент возгорания, находились в школе. Временно дети размещены в социальное учреждение, в дальнейшем органом опеки и попечительства Мошковского района будет решен вопрос их жизнеустройства.