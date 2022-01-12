Суд арестовал фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 января. /ТАСС/. Кондинский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа в среду арестовал на два месяца сына владельца торговой точки в поселке Кондинское, подозреваемого по делу о гибели девяти человек от суррогатного алкоголя в Югре. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее владелец торговой точки в поселке Кондинское был задержан в Тюмени. По данным силовиков, его замещал сын 1987 года рождения, который и приобрел опасный алкоголь. В понедельник он был также задержан в Тюмени, а 11 января доставлен в Кондинский район ХМАО, где помещен в ИВС.

"Фигурант дела арестован по ходатайству следствия на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что в поселке Кондинское девять человек умерли, шесть пострадали, отравившись суррогатным алкоголем, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц"). По данным полиции, низкокачественную спиртосодержащую продукцию потерпевшие купили в местном сельском магазине, у владельца которого не было лицензии на ее продажу.

Полицейские установили жителя Тюмени, продавшего партию опасного алкоголя представителю сельского магазина из ХМАО. Он также задержан и арестован. В пресс-службе департамента здравоохранения региона ТАСС сообщали, что на лечении в медучреждениях находились восемь пациентов из поселка Кондинское, состояние двух из них врачи расценивали как крайне тяжелое, еще троих - как тяжелое.

В пресс-службе регионального управления МВД ТАСС уточняли, что сотрудники полиции ХМАО нашли в лесу и на свалке около 460 выброшенных бутылок с неизвестной жидкостью и несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью в ходе оперативных мероприятий после гибели жителей поселка Кондинское от употребления суррогатного алкоголя. На всех бутылках была одинаковая этикетка, а крышки разные, никаких акцизных марок не было. Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил журналистам, что причиной отравления мог стать метиловый спирт.