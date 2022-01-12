Суд арестовал фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 января. /ТАСС/. Кондинский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа в среду арестовал на два месяца сына владельца торговой точки в поселке Кондинское, подозреваемого по делу о гибели девяти человек от суррогатного алкоголя в Югре. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
- В ХМАО под домашний арест поместили продавца суррогатного алкоголя
- В ХМАО число погибших от отравления суррогатным алкоголем увеличилось до девяти
- Сотни бутылок с суррогатным алкоголем нашли в ХМАО, где отравились восемь человек
- Фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем доставили из Тюмени в ХМАО
- Почти все погибшие от отравления суррогатным алкоголем в ХМАО были безработными
- В ХМАО задержали владельца торговой точки, где продавали суррогатный алкоголь
- В ХМАО установили подозреваемого в распространении суррогатного алкоголя
- Установлено место продажи суррогатного алкоголя в ХМАО, которым отравились восемь человек
- В ХМАО по факту смерти восьми человек от суррогатного алкоголя возбудили уголовное дело
- В поселке в ХМАО следователи проводят проверку после гибели шести человек
Ранее владелец торговой точки в поселке Кондинское был задержан в Тюмени. По данным силовиков, его замещал сын 1987 года рождения, который и приобрел опасный алкоголь. В понедельник он был также задержан в Тюмени, а 11 января доставлен в Кондинский район ХМАО, где помещен в ИВС.
"Фигурант дела арестован по ходатайству следствия на два месяца", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что в поселке Кондинское девять человек умерли, шесть пострадали, отравившись суррогатным алкоголем, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц"). По данным полиции, низкокачественную спиртосодержащую продукцию потерпевшие купили в местном сельском магазине, у владельца которого не было лицензии на ее продажу.
Полицейские установили жителя Тюмени, продавшего партию опасного алкоголя представителю сельского магазина из ХМАО. Он также задержан и арестован. В пресс-службе департамента здравоохранения региона ТАСС сообщали, что на лечении в медучреждениях находились восемь пациентов из поселка Кондинское, состояние двух из них врачи расценивали как крайне тяжелое, еще троих - как тяжелое.
В пресс-службе регионального управления МВД ТАСС уточняли, что сотрудники полиции ХМАО нашли в лесу и на свалке около 460 выброшенных бутылок с неизвестной жидкостью и несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью в ходе оперативных мероприятий после гибели жителей поселка Кондинское от употребления суррогатного алкоголя. На всех бутылках была одинаковая этикетка, а крышки разные, никаких акцизных марок не было. Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил журналистам, что причиной отравления мог стать метиловый спирт.