В Уфе инструктора автошколы осудили за передачу взятки

УФА, 12 января. /ТАСС/. Инструктор одной из автошкол в Уфе, который передал сотруднику ГИБДД взятки от шести человек за получение водительского удостоверения, осужден на пять лет условно. Сумма одной взятки составляла 30 тыс. рублей, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии в среду.

"Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил. Расследование уголовного дела в отношении взяткополучателя продолжается, на время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Установлено, что 53-летний обвиняемый был в приятельских отношениях с заместителем начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД республики и передал ему шесть взяток по 30 тыс. рублей за получение водительского удостоверения без сдачи экзамена. "Подсудимый признал вину в совершенных преступлениях. Факты получения взяток были выявлены в результате совместной работы следователей регионального управления СК России и сотрудников оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан", - добавили в СК.

Также уголовные дела были возбуждены в отношении четырех инспекторов и начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Прокуратура выявила у последнего имущество на сумму более 40 млн рублей. Обвиняемый не смог подтвердить законность его приобретения. По решению суда два автомобиля, два нежилых помещения, 1/3 доли в праве собственности на офис, квартиры, денежные средства в размере свыше $60 тыс. были обращены в доход государства.