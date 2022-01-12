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В Ростовской области раскрыли сговор при строительстве водопроводных сетей

При разработке проектно-сметной документации компания "Новый проект" безосновательно включила в нее дорогостоящую трубу, не проанализировав рыночные цены и не представив возможности использования альтернативы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 января. /ТАСС/. Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ростовской области выявило сговор при проведении закупки на строительство водопроводных сетей в Волгодонском районе региона. Об этом сообщается в среду на сайте управления.

В ходе проверки установлено, что при разработке проектно-сметной документации компания "Новый проект" безосновательно включила в нее дорогостоящую трубу, не проанализировав рыночные цены и не представив возможности использования альтернативы. При этом стоимость выбранных труб оказалась более чем на 50% выше, чем у других производителей. Начальная цена контракта составила почти 380 млн рублей.

"В результате администрация Волгодонского района Ростовской области и ООО "Новый проект" ограничили возможность подачи альтернативных предложений по запрошенной продукции, так как в проектно-сметной документации содержалось указание на конкретный товарный знак и производителя трубы Powerpipe-1, что привело к удорожанию закупки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Арбитражный суд Ростовской области оставил в силе решение управления ФАС в отношении администрации Волгодонского района Ростовской области и ООО "Новый проект" о привлечении к административной ответственности по ст. 14.32 КоАП РФ ("Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности").

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