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В Якутии нашли машину с телами двух мужчин, пропавших в октябре 2021 года

Автомобиль извлекли из каменистого грунта с подземным ручьем

ЯКУТСК, 12 января. /ТАСС/. Автомобиль с телами двух исчезнувших мужчин извлекли из грунта с подземным ручьем в Усть-Майском районе Якутии, по факту убийства расследуется уголовное дело. Об этом сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Заречным межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц")", - говорится в сообщении.

В октябре 2021 года следователям поступили сообщения о безвестном исчезновении двух мужчин, которые, отправившись в поселок Солнечный Усть-Майского района, перестали выходить на связь с родными. В связи с неустановлением их местонахождения у следствия появились основания полагать, что мужчины стали жертвами преступления, было возбуждено уголовное дело.

"В ходе предварительного расследования установлено местонахождение тел разыскиваемых мужчин, в январе 2022 года автомашина с их телами извлечена из каменистого грунта с подземным ручьем. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств гибели мужчин", - добавили в СК. 

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