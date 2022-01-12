Учеников и педагогов гимназии эвакуировали в Ставрополе из-за сообщения о минировании

СТАВРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Более 1 тыс. учеников и педагогов гимназии № 24 города Ставрополя эвакуировали в среду из-за сообщения о минировании здания. Угроза не подтвердилась, проверены будут и другие школы города, сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

"Уже второй день в правоохранительные органы поступает сигнал о минировании здания гимназии № 24. Все экстренные службы города незамедлительно прибыли на место, эвакуировали детей и педагогов, всего 1 100 человек. Информация не подтвердилась. Все уже вернулись в здание и приступили к занятиям", - написал он на своей странице в Instagram.

Ранее во вторник в Ставрополе поступало ложное сообщение о минировании здания этой же гимназии. Личность анонима сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

"Сегодня наш город, к сожалению, не единственный, кого коснулась подобная история. Дал поручение проверить и остальные школы Ставрополя, ведь безопасность детей - на первом месте", - отметил Ульянченко.

В крупнейшем городе края с населением более 450 тыс. человек работают 45 школ, в них учатся 52,6 тыс. детей.