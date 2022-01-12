В Рязани пьяный водитель протащил полицейского за машиной

ТАСС, 12 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Рязанской области, который в состоянии опьянения в ответ на требование полицейского остановить машину увеличил скорость и на несколько десятков метров протащил за автомобилем сотрудника ДПС. Полицейский получил переломы, следствие ходатайствует о его награждении, сообщили журналистам в среду в региональном следственном управлении СК РФ.

"Железнодорожным межрайонным следственным отделом г. Рязани следственного управления СК РФ по Рязанской области в отношении жителя Кадомского района 1994 года рождения возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 января сотрудники полиции выявили на одной из улиц Рязани автомобиль, движущийся под управлением нетрезвого водителя. Для его остановки сотрудник ДПС подбежал к притормозившей на запрещающий сигнал светофора машине и потребовал прекратить движение.

"Нарушитель проигнорировал законные требования полицейского, резко увеличив скорость. Рискуя жизнью, сотрудник ДПС успел схватить нетрезвого водителя за верхнюю одежду, принуждая остановиться. Однако нарушитель продолжил совершать маневры на автомобиле, протащив полицейского несколько десятков метров за транспортным средством", - уточнили в следственном управлении, добавив, что у полицейского диагностированы переломы.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Руководителем следственного управления Владимиром Никешкиным руководству УМВД России по Рязанской области внесено ходатайство о поощрении сотрудника ДПС за проявленную отвагу и мужество при задержании правонарушителя.