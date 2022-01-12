СМИ: один человек погиб в результате аварии на ГЭС в Китае

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Один рабочий погиб, еще восемь заблокированы в результате случившейся в среду аварии на ГЭС в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщил информационный портал Sina.

По его данным, ЧП произошло примерно в 14:00 по пекинскому времени (09:00 мск) на территории Гардзе-Тибетского автономного округа. На месте происшествия работают спасатели.

Власти мобилизовали более 70 человек, катер и 13 единиц специальной техники. Согласно предварительным результатам следствия, чрезвычайная ситуация возникла в связи с поломкой в трубе, обеспечивающей переброску речного стока.