Около 40 учеников школы в Чувашии обратились к медикам с болью в животе и температурой

ТАСС, 12 нваря. Медики приняли в период с 11 по 12 января около 40 учеников школы №16 города Новочебоксарск в Чувашии со схожими симптомами - болью в области живота и температурой. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры республики.

"Предварительно установлено, что в период с 11 по 12 января 2022 года за медицинской помощью обратилось около 40 учащихся данной школы со схожей симптоматикой - температура, боль в области живота", - отмечается в сообщении.

Сейчас всем обратившимся оказывается медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. По информации прокуратуры республики, всего 12 января по различным причинам, в том числе по состоянию здоровья, на занятия в школу не пришло более 150 учащихся.

По поручению прокуратуры Чувашии прокуратура Новочебоксарска организовала проверку по факту массового обращения учащихся средней школы №16 за медицинской помощью. В школу выезжал прокурор города Виктор Иванов.

В ходе прокурорской проверки будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, надзорное ведомство даст оценку деятельности образовательного учреждения и предприятия, осуществляющего организацию питания школьников.