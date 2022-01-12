В Уфе столкнулись два автобуса

УФА, 12 января. /ТАСС/. Два автобуса, в которых находились около 50 человек, столкнулись в Уфе. В результате происшествия пострадали два человека, сообщает в среду УГИБДД по Башкирии.

"Сегодня в седьмом часу вечера в Уфе на улице Орджоникидзе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов. По предварительным данным, 63-летний водитель за рулем автобуса "Нефаз", двигаясь по маршруту № 110, допустил столкновение с попутным автобусом "Вектор Next", маршрут 35К, который остановился для высадки пассажиров на остановке общественного транспорта "Администрация Калининского района". В результате ДТП двоих пассажиров "Нефаза" доставили в больницу для осмотра", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в автобусе "Нефаз" находились 25 пассажиров, в другом - 20 человек. По факту ДТП начато разбирательство, уточняются детали произошедшего.

В республиканском ГУ МЧС уточнили, что пострадали две женщины, они доставлены на осмотр в ГКБ №13.