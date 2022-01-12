Нетрезвый мужчина на досмотре в Шереметьево заявил о гранате

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил на досмотре в подмосковном аэропорту Шереметьево, что у него имеется граната. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В аэропорту Шереметьево нетрезвый мужчина во время предполетного досмотра сообщил, что у него имеется граната", - сказал собеседник агентства.

Вещи мужчины были проверены, взрывоопасных предметов найдено не было. Также изучили его кожу и одежду - на них тоже не было следов взрывчатки. Сейчас с ним разбираются полицейские. Инцидент не сказался на работе воздушной гавани.