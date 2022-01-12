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В Подмосковье в ДТП с участием четырех машин погиб человек

Еще один человек пострадал

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Четыре машины, в том числе такси, столкнулись в Люберцах, в результате один человек погиб, еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На Октябрьском проспекте в районе дома 11 произошло столкновения четырех единиц автотранспорта. По предварительным данным, [в результате аварии есть] один пострадавший, еще один человек погиб - водитель такси", - сказал собеседник агентства.

Движение на месте происшествия ограничено. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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