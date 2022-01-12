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Карантин по бешенству ввели в одном из сел Тюменской области

Болезнь выявили в селе Иваново Армизонского района

ТЮМЕНЬ, 12 января. /ТАСС/. Власти Тюменской области установили карантин по бешенству животных в селе Иваново Армизонского района. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

"Установить с 12 января 2022 года ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории эпизодического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Армизонский район, село Иваново, улица Пионерская, дом 19", - говорится в документе.

Карантин также устанавливается на территории, прилегающей к эпизоотическому, радиус которого составляет 3 км от эпизоотического очага.

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