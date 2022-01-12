На Украине в разных регионах за сутки "заминировали" 600 объектов

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Ложные вызовы о минировании 600 объектов в разных регионах Украины поступили в полицию за сутки, сообщил в среду глава Национальной полиции страны Игорь Клименко.

"В течение 12 января в полицию поступило девять ложных сообщений о минировании 600 объектов в разных городах Украины. В настоящее время мы выясняем, кто совершает ложные вызовы о минировании", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По его словам, за новогодние праздники полиция получила 132 таких сообщения. Клименко сообщил, что задержаны девять злоумышленников в девяти областях, в том числе в крупных городах - Киеве, Днепре, Одессе. "Нарушители имели разные мотивы совершения преступления. Некоторые лица находились в состоянии алкогольного опьянения", - отметил Клименко.

Руководитель Нацполиции подтвердил, что в среду в Киеве "заминировали" несколько центральных станций метро. Звонок был анонимным. Кроме того, полицейские сразу трех областных центров - Черкасс, Львова и Днепра - получили сообщение о "минировании" всех школ этих городов.

Глава Нацполиции напомнил, что, согласно статье 259 Уголовного кодекса Украины, за такой вид преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.