При взрыве бойлера в квартире на Сахалине пострадал человек

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Взрыв газового бойлера произошел в жилом доме в селе Троицкое Анивского района Сахалинской области из-за скачка давления газа. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в результате пострадал один человек.

"В селе Троицкое Анивского района в результате скачка давления газа произошел <…> взрыв газового бойлера в квартире на улице Невельская, 4, с последующим возгоранием кухни на площади 9 кв. м. Также в этой квартире взрывом выбило окна и двери. <…> При взрыве бойлера пострадал один человек, передан врачам скорой помощи для доставки в Южно-Сахалинскую городскую больницу им. Анкудинова", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС, из-за скачка давления также в квартире соседнего дома загорелась газовая колонка с последующим возгоранием на площади 18 кв. м. Возгорания оперативно ликвидировали прибывшие пожарные. Из домов эвакуировали 20 человек.

Специалисты газоснабжающей организации оповестили жителей о необходимости самостоятельного отключения газа. В районе происшествия отключили газо- и электроснабжение для предотвращения возможных инцидентов, специалисты газовой аварийной службы и оперативная группа ГУ МЧС России по Сахалинской области устанавливают возможные причины происшествия.