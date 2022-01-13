Вулкан Карымский выбросил пепел на высоту до шести км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 января. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до шести км зафиксирован в четверг на вулкане Карымский на Камчатке, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Извержение вулкана продолжается. Спутниковые данные показали, что взрывы послали пепел на высоту до шести км, а облако пепла дрейфует к северо-западу от вулкана", - говорится в сообщении.

Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке, его высота почти 1 500 м. Он расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского.