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Во Владимирской области произошел пожар на пилораме

Пострадавших нет

ТАСС, 13 января. Пожар произошел в четверг утром в здании пилорамы в Суздальском районе Владимирской области на площади 500 кв. метров. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"В 01:53 мск 13 января 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в здании пилорамы по адресу: Суздальский район, п. Красногвардейский. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение кровли по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 500 кв. метров", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, погибших и пострадавших нет. Отмечается, что вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно. К ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники, 11 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

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