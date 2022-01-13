Офицера ФСО обвиняют во взятке в 20 млн руб. от компаний, реконструировавших Ново-Огарево

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Бывший замглавы отделения Управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковник Алексей Голохвостов обвиняется в получении взятки в 20 млн рублей за сокрытие нарушений при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции президента России в Ново-Огареве. Об этом сказано в материалах дела, с текстом которых ознакомился ТАСС.

"В отношении подполковника Голохвостова возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере"), ч. 3 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") и ч. 3 ст. 159 УК ("Мошенничество с использованием своего служебного положения")", - отмечается в материалах. Там также сказано, что фигурантами расследования являются еще ряд людей из числа военнослужащих и представителей строительных фирм.

"Голохвостов обвиняется в том, что в период с начала февраля 2015 г. по ноябрь 2016 г. в Москве и на территории Одинцовского района Московской области он, являясь должностным лицом, получил взятку в виде денег в размере 20 000 000 руб., то есть в особо крупном размере, от бывшего директора компании "Стройкомплект" Дмитрия Торчинского лично и через посредника за совершение действий, которые входили в его служебные полномочия, а также за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя", - сказано в материалах дела. Там также указано, что Голохвостов обвиняется в получении денег от ООО "Петербургский Ренессанс".

Как сказано в документах, обе организации занимались строительством и реконструкцией объектов резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огареве. За взятки они добивались сокрытия нарушений при создании этих объектов. Согласно материалам дела Голохвостов вину в указанных выше преступлениях не признал. Он находится под стражей с декабря 2020 года.

"В настоящее время дело Голохвостова поступило в суд для рассмотрения по существу. Первое заседание по нему назначено на 14 января", - сообщили ТАСС в 235 Гарнизонном военному суде, не уточнив иных подробностей дела.

Другие уголовные дела

Это не первое уголовное дело, связанное с реконструкцией Ново-Огарева. Так, в марте 2017 года было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере при работах на объектах резиденции президента. Его фигурантами являются глава холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко (ранее осужден по делу о контрабанде алкоголя), бывший глава ФГУП "Атэкс" Андрей Каминов, экс-начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, начальник отдела инженерно-технического обеспечения спецслужбы полковник Дмитрий Улитин и бывший гендиректор компании "Климат проф" Борис Мальцев.

В зависимости от роли каждого из них они обвиняются в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие полагает, что организатором хищений был Михальченко. В настоящее время дело рассматривается судом.