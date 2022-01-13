{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Пакистане умерли 17 человек из-за отравления контрафактным алкоголем

Образцы спиртного направлены на лабораторную экспертизу

ИСЛАМАБАД, 13 января. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек умерли от отравления контрафактным алкоголем в пакистанской юго-восточной провинции Синд. Об этом сообщает в четверг газета The Express Tribune со ссылкой на данные местных властей.

По их информации, жертвами отравлений токсичными спиртными напитками стали жители нескольких деревень в районе города Хайдарабад. 17 человек с симптомами отравления были доставлены в больницы, где они умерли во время лечения. Образцы контрафактного спиртного были изъяты и направлены на лабораторную экспертизу.

Полиция ведет расследование.

Теги
Пакистан
В Пермском крае выявили незаконную вырубку леса с ущербом на 6 млн рублей
Подозреваемый вырубил около 300 кубометров хвойных деревьев
Читать полностью