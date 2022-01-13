Режим повышенной готовности из-за непогоды ввели в 31 районе на Кубани

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Число муниципалитетов в Краснодарском крае, где из-за непогоды введен режим повышенной готовности, увеличилось до 31, сообщили журналистам в оперативном штабе региона в четверг.

Накануне режим повышенной готовности был введен в 24 муниципалитетах Кубани, на трассах в Темрюкском районе и в районе Горячего Ключа были развернуты два мобильных пункта обогрева. Накануне из-за снегопада была приостановлена работа аэропорта в Краснодаре, по данным на 03:00 четверга аэропорт возобновил работу.

"В 31 муниципалитете Кубани ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. Группировка региональной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций находится на круглосуточном дежурстве. В ее составе более 13,4 тыс. человек и свыше 3 тыс. единиц техники", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Уточняется, что оборудовать передвижные пункты обогрева в случае ухудшения ситуации готовы на территориях, наиболее подверженных образованию снежных заносов и заторов.

Действуют экстренные и штормовые предупреждения по лавиноопасности, выпадению снега в Сочи, подъему уровня рек, сильным осадкам. В Краснодарском крае ожидается резкое похолодание на 10-12 градусов, мокрый снег, сильный ветер и гололед, также синоптики прогнозировали ухудшение видимости до 500-1000 м.