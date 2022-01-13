В Пермском крае выявили незаконную вырубку леса с ущербом на 6 млн рублей

ПЕРМЬ, 13 января. /ТАСС/. Полицейские раскрыли незаконную рубку хвойных деревьев на сумму более 6 млн рублей в Кунгурском городском округе Пермского края. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сотрудники [полиции] вышли на след 58-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконных вырубках леса, совершенных в осенний период прошлого года. Делянки, на которых нелегально пилили древесину, располагались непосредственно возле районного центра. Главный фигурант нанял бригаду разнорабочих, среди которых были трактористы, вальщики, трелевщики, сучкорубы и др. Мужчина не уведомил "подчиненных" об отсутствии разрешительных документов на вырубку леса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что деревья хвойных пород на спецтехнике вывозили в Кунгур, где на одной из пилорам древесину перерабатывали и готовили на продажу. По такой схеме было вырублено около 300 кубометров леса общей стоимостью около 6 млн рублей.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Организатора вырубок задержали и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям бригады разнорабочих.

Также в ходе обысков полицейские изъяли бензопилы, спецтехнику, документацию и другие вещественные доказательства.