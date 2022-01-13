Вспышку АЧС выявили в хозяйстве в одном из сел в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 13 января. /ТАСС/. Ветеринары выявили вспышку африканской чумы свиней в хозяйстве в селе Мухен в Хабаровском крае, там ввели карантин, сообщается на сайте управления ветеринарии регионального правительства.

"В результате лабораторных исследований биологического материала от домашних свиней, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, расположенном на территории рабочего поселка Мухен муниципального района имени Лазо Хабаровского края, установлен диагноз "африканская чума свиней", - говорится в сообщении.

Специалисты проводят мероприятия по ликвидации очага заболевания. Распоряжением губернатора на территории поселения Мухен в районе имени Лазо Хабаровского края и на отдельных территориях этого района, а также расположенной рядом части Хабаровского района введен карантин.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых.