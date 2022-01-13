Экстренное предупреждение о лавиноопасности объявили в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Экстренное предупреждение в связи с опасностью схода лавин объявленное в горных районах Краснодарского края, сообщает в четверг ГУ МЧС региона.

"Экстренное предупреждение по лавиноопасности в период с 13 по 16 января объявлено в горах Краснодарского края", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что в этот период в горах Краснодарского края выше 1500 м будет лавиноопасно. Главное управление МЧС России по региону просит соблюдать меры безопасности, в том числе не выходить в горы в снегопад и непогоду.

В горных районах Краснодарского края в данный момент наблюдаются снегопады.