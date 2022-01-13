В Ленобласти из частного дома украли почти полсотни собак и 1,5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Неизвестный украл 46 собак и 1,5 млн рублей из частного дома в Тосненском районе Ленобласти. Преступника разыскивает полиция, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах.

"12 января между 17 и 18 часами неизвестный, повредив окно, проник в дом на Большой Речной улице в поселке Ульяновка. Преступник похитил 1,5 млн рублей и 46 собак различных пород, после чего скрылся с места происшествия", - рассказал собеседник агентства.

О преступлении в полицию сообщил друг пострадавшей, индивидуальный предприниматель. На место правоохранители прибыли около 19:00. По факту кражи возбуждено уголовное дело, общий материальный ущерб составил 2 млн рублей. Обокраденный дом не был оборудован охранной сигнализацией, видеонаблюдения не велось.