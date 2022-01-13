Суд арестовал 12-го фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 13 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Тюмени арестовал Вугара Велиева, 12-го обвиняемого в деле об отравлении метиловым спиртом, в результате чего умерли девять жителей города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее 11 обвиняемым в деле об отравлении суррогатом была определена мера пресечения в виде заключения под стражу. "По решению Центрального районного суда Тюмени Вугар Велиев будет находиться в СИЗО по 5 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

По данным суда, мужчина 1970 года рождения является директором ООО "Каспий 7". Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в", ч. 2, ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека").

По данным пресс-службы следственного управления СК России по Тюменской области, с 3 января в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской в Тюмени несколько лиц сбыли гражданам нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой "Родники Сибири", которая представляла опасность для жизни и здоровья потребителей. Из-за распития указанной жидкости умерли девять человек.