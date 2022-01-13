В Ижевске по делу о взятке задержали начальника центра организации работы ж/д станций

ТАСС, 13 января. Начальник ижевского центра организации работы железнодорожных станций задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Удмуртии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ижевского центра организации работы железнодорожных станций Горьковской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО "РЖД", подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый с 2019 по январь 2022 года получал взятки от представителей коммерческих организаций и ускорял процедуры по предоставлению железнодорожных грузовых вагонов. Общий размер взяток составил более 2 млн рублей.