При пожаре в многоквартирном доме в Липецке погибли три человека

ТАСС, 13 января. Три человека погибли и еще один пострадал на пожаре в многоквартирном доме в Липецке. Также 15 человек были эвакуированы, сообщил ТАСС в четверг оперативный дежурный ГУ МЧС по Липецкой области.

"Три человека погибли и еще один человек пострадал на пожаре в одноэтажном многоквартирном доме на улице Зареченской в Липецке. Также были эвакуированы 15 человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сигнал о возгорании в жилом доме поступил на пульт оперативного дежурного в 07:45 мск, в 11:08 пожар полностью ликвидирован на площади 250 кв. м.