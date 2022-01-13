{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 2,6 тыс. человек в Самарской области остались без тепла из-за утечки на трубопроводе

Температура воздуха в области колеблется от минус 4 до минус 9 градусов

САМАРА, 13 января. /ТАСС/. Утечка на трубопроводе оставила без теплоснабжения более 2,6 тыс. жителей 21 многоквартирного дома в Жигулевске, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

"В 10:45 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения диаметром 273 мм (сети - ООО "СамРЭК-Тепло Жигулевск") по адресу: городской округ Жигулевск, улица Гидростроителей, 6", - говорится сообщении.

На время ремонтных работ без тепла остаются 2 609 человек, включая 392 ребенка. Планируется, что теплоснабжение восстановят в 17:00 в четверг.

По данным синоптиков приволжского УГМС, в Самарской области облачно, температура воздуха составляет -4…-9 градусов. Скорость ветра достигает 7-12 м/с.

Теги
РоссияСамарская область
Мину обнаружили в жилом доме в центре Москвы
Кинологи и саперы обследовали мину и забрали ее на утилизацию
Мину обнаружили в жилом доме в центре Москвы
Читать полностью