Более 2,6 тыс. человек в Самарской области остались без тепла из-за утечки на трубопроводе

САМАРА, 13 января. /ТАСС/. Утечка на трубопроводе оставила без теплоснабжения более 2,6 тыс. жителей 21 многоквартирного дома в Жигулевске, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

"В 10:45 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения диаметром 273 мм (сети - ООО "СамРЭК-Тепло Жигулевск") по адресу: городской округ Жигулевск, улица Гидростроителей, 6", - говорится сообщении.

На время ремонтных работ без тепла остаются 2 609 человек, включая 392 ребенка. Планируется, что теплоснабжение восстановят в 17:00 в четверг.

По данным синоптиков приволжского УГМС, в Самарской области облачно, температура воздуха составляет -4…-9 градусов. Скорость ветра достигает 7-12 м/с.