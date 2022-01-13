Губернатор Калужской области поручил проверить больницу в связи со смертью подростка

КАЛУГА, 13 января. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил провести проверку клинической больницы № 8 в Обнинске, врачи которой отпустили домой 18-летнего пациента с травмой, после чего он умер. Об этом глава региона сообщил в четверг в своем Telegram-канале.

"Разумеется, будет проведена проверка. Но этого недостаточно. <...> Поручил Минздраву Калужской области совместно с Росздравнадзором и новым руководителем больницы в кратчайшие сроки принять решения, которые в корне поменяют ситуацию. Со стороны правительства Калужской области в этом деле будет оказана поддержка", - написал Шапша.

Губернатор также выразил соболезнования в связи со смертью молодого человека. "Чудовищный, несправедливый случай. Мать потеряла сына, все мы - молодого, хорошего парня. Невосполнимая потеря. От всего сердца приношу глубокие соболезнования", - отметил он.

Ранее ряд СМИ сообщал, что 18-летний житель Обнинска делал сальто во дворе дома и ударился грудной клеткой о металлическую конструкцию. В клинической больнице № 8 ему сделали УЗИ и, не обнаружив опасной травмы, отправили домой. На следующий день родители вызвали скорую помощь, так как состояние молодого человека ухудшилось, однако он умер до ее приезда. Отмечается, что причиной смерти стала травма органов и внутреннее кровотечение.