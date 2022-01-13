Комитет образования Ставрополя получил анонимное письмо о минировании всех школ города

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проверяют школы Ставрополя после анонимных сообщений о минировании, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации города.
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"На электронную почту комитета образования пришло сообщение, что все учебные заведения Ставрополя были заминированы сегодня утром. В гимназии №24, которую два дня подряд эвакуируют, об угрозе сообщили директору школы", - отметили в администрации.
В пресс-службе рассказали, что экстренные службы оперативно отрабатывают каждое сообщение об угрозе.
"Это колоссальная работа и мобилизация личного состава полиции, Росгвардии, спасателей, медиков. Они проводят оперативную эвакуацию детей и работников учебных заведений, обследуют помещения зданий. К счастью, информация не подтверждается", - говорится в сообщении.
В Ставрополе работают 45 школ, в них учатся 52,6 тыс. детей.