Два человека пострадали в ДТП с двумя легковушками и грузовиком в Подмосковье

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на трассе в Подмосковье, пострадали два человека. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 12:05 мск на 34-м км автодороги М-2 "Крым" водитель легкового автомобиля Mitsubishi совершил наезд на стоящее грузовое транспортное средство МАН, после чего легковой автомобиль отбросило в левую полосу с последующим столкновением с легковым BMW. В результате ДТП пострадали два человека, водитель Mitsubishi и водитель фуры, который находился вне машины на обочине", - сказал собеседник агентства.