В отношении жителя Татарстана возбудили дело за истязание 12-летнего сына

КАЗАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили дело в отношении 38-летнего жителя Актанышского района за истязание несовершеннолетнего сына, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан в отношении 38-летнего жителя Актанышского района возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего")", - сообщили в СК.

По версии следствия, в 2021 году подозреваемый беспричинно систематически наносил побои своему 12-летнему сыну. Противоправные действия были пресечены после того, как мать мальчика и дедушка обратились с заявлением в правоохранительные органы. При этом было также зафиксировано на камеру следы побоев на теле ребенка.

Причастность к совершению преступления мужчина признал частично.

В настоящее время решается вопрос о передаче в производство следственного управления уголовного дела, ранее возбужденного органами внутренних дел по факту истязания мужчиной матери мальчика.