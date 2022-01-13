СМИ: арестованный в Греции грузин не имеет отношения к убийству киллера Солоника

АФИНЫ, 13 января. /ТАСС/. Гражданин Греции, 48-летний выходец из Грузии, арестованный в Салониках из-за возможной причастности к убийствам в 1997 году в Афинах российского рецидивиста Александра Солоника и приехавшей к нему российской фотомодели Светланы Котовой, не имеет к ним никакого отношения, он разыскивался по делу о наркотиках. Об этом сообщила в четверг газета Proto Thema.

"Они поймали не того человека и обвинили его в убийстве Солоника! Это может показаться невероятным, но 48-летний грузин, задержанный во вторник утром в аэропорту "Македония" в Салониках, не является организатором убийства в 1997 году русского гангстера Солоника и его подруги, красавицы, мисс России Светланы Котовой", - пишет издание.

48-летний грузин, получивший греческое гражданство, прибыл в Салоники во вторник в 10:58 рейсом 547 авиакомпании "Олимпик" из Ларнаки. Греческая полиция была проинформирована Интерполом Кипра, что он разыскивается за убийство Солоника, и поэтому его задержали.

Задержанный имел при себе документы на имя Иоакима Карслиадиса (сына Василия и Нины) с датой рождения 30.01.1974 года. Как сразу выяснилось, это удостоверение личности было выдано в 2000 году греческими органами власти.

По сообщению телеканала EРT, похоже, греческая полиция была введена в заблуждение из-за ошибки кипрского Интерпола, который сообщил, что за убийства разыскивается конкретное лицо. Поэтому греческие власти его и арестовали. В ходе расследования выяснилось, что после 2000 года в Испании по обвинению в организации убийств Салоника и Котовой был арестован российский преступник, который уже много лет находится в российской тюрьме. По словам EРT, путаница возникла из-за того, что заключенный использовал ранее в своих документах то же имя и фамилию, что и 48-летний грузин, хотя возможно, что его отпечаток пальца был ошибочно включен в досье, которое есть на него у полиции Греции.

Арестованный Карслиадис с самого начала заявлял, что невиновен и непричастен к преступной деятельности. Он сообщил полиции, что приехал с Кипра в Грецию для того, чтобы присутствовать на похоронах.

Убийство Салоника и Котовой

Киллер курганской преступной группировки Александр Солоник, совершивший десятки убийств и сбежавший в 1995 году из московской тюрьмы "Матросская тишина", был найден убитым 2 февраля 1997 года в северном пригороде Афин Варибоби. Следствие в России тогда установило, что Солоника убили ореховские бандиты Алексей Гусев, Александр Шарапов и Александр Пустовалов по приказу лидера Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Сергея Буторина. Шарапов держал Солоника за ноги, пока его душил Пустовалов. 2 февраля 1997 года тело задушенного Солоника было обнаружено на мусорной свалке в Варибоби. Тело Светланы Котовой нашли в мае 1997 года. Как показало вскрытие, девушка сначала была задушена, а затем ее тело было расчленено и закопано недалеко от виллы Солоника.

17 августа 2005 года были осуждены участники этих убийств, члены Ореховской ОПГ Гусев, Филиппов и Пустовалов. 27 сентября 2006 года за организацию трех заказных убийств, в том числе убийство Александра Солоника и Светланы Котовой к 22 годам лишения свободы был приговорен один из лидеров орехово-медведковской преступной группировки Андрей Пылев. Лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин был арестован в Испании в 2001 году. 6 сентября 2011 года Московским городским судом был приговорен к пожизненному заключению, будучи признанным виновным в организации убийства 38 человек и руководстве преступным сообществом. В настоящее время отбывает срок в исправительной колонии №18.