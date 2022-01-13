В КЧР возбудили дело против экс-главы Черкесска за незаконное отчуждение акций компании

ТАСС, 13 января. Уголовное дело за превышение должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего главы города Черкесска в Карачаево-Черкесии после необоснованного отчуждения акций местной компании на сумму около 8,5 млн рублей. Об этом журналистам рассказали в прокуратуре РФ.

"Прокуратурой республики признано законным возбуждение уголовного дела о превышении должностных полномочий 10 января 2022 года руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесской Республике. В отношении бывшего чиновника, исполнявшего обязанности главы г. Черкесска, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Основанием для уголовного преследования послужило необоснованное отчуждение акций ОАО "Черкесские городские электрические сети" в количестве 9 140 штук общей стоимостью 8 млн 470 тыс. рублей, совершенное в июне - июле 2004 года.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, надзор за ходом расследования осуществляется республиканской прокуратурой.