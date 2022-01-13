Прокуратура Башкирии запросила по 25 лет колонии для мужчин, убивших 100-летнего ветерана

УФА, 13 января. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии запросила по 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима для двух местных жителей, обвиняемых в убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Злоумышленники пришли с целью грабежа потерпевшего, жестоко избили его и заполучили более 2,4 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

"Государственное обвинение предложило суду назначить каждому из обвиняемых наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 2 года", - сказано в сообщении.

Уголовные дела возбуждены по факту разбоя (п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ) и убийства (п. "в", "д", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемые узнали о наличии у ветерана крупной суммы денег. "С целью хищения денежных средств в июле 2020 года в ночное время злоумышленники в состоянии алкогольного опьянения проникли в дом ветерана, связали и жестко избили его, требуя выдать сбережения. Под пытками он отдал сообщникам более 2,4 млн рублей, которые подельники поделили поровну. В результате мужчина скончался на месте происшествия от множественных переломов, ушибов, резаных ран шеи и правого предплечья", - добавили в прокуратуре.

Уголовное дело рассматривается в Верховном суде Башкирии, 13 января состоялись прения сторон.