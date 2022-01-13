В ХМАО семерых жителей подозревают в подделке сертификатов о вакцинации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали семерых жителей Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемых в подделке электронных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Среди них - предполагаемый организатор противоправной деятельности, двое работников городской поликлиники и посредники, искавшие клиентов. Возбуждено два уголовных дела, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"В Нижневартовске оперативниками задержаны семеро подозреваемых: предполагаемый организатор противоправной деятельности, двое работников городской поликлиники, которые, по имеющимся сведениям, вносили информацию в базу данных, а также посредники, осуществлявшие поиск клиентов", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемые незаконно вносили сведения в Единую государственную информационную систему Министерства здравоохранения РФ о якобы пройденной гражданами вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Также установлены 13 граждан, получивших сертификаты о вакцинации без фактического ее прохождения. Возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 274.1 и ч. 1 ст. 237 УК РФ ("Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей").

Правоохранители предполагают, что фигуранты могут быть причастны к совершению других аналогичных преступлений.