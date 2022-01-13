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Против начальника отдела "Водоканала" Калининграда возбудили дело о превышении полномочий

Ущерб госпредприятию составил 449,5 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 13 января. /ТАСС/. Следственные органы СК возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела регионального госпредприятия "Водоканал" по подозрению в превышении полномочий с ущербом почти на 450 тыс. рублей. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте регионального следственного управления СК России.

"42-летняя женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении. Решение о возбуждении уголовного дела следствие приняло по результатам оперативных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

По данным следствия, в апреле 2020 года "Водоканал" заключил с одной из компаний контракт на 92,6 млн рублей по закупке реагента для очистки воды. По его условиям поставку со склада, включая погрузочно-разгрузочные работы, должен был осуществлять подрядчик, и они были оплачены в полном объеме. При этом по указанию подозреваемой фактически работы по разгрузке и доставке реагента на склад предприятия проводили работники "Водоканала". Следствие считает, что указание было дано должностным лицом из корыстных побуждений, а нанесенный госпредприятию ущерб составил не менее 449,5 тыс. рублей.

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